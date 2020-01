Iran, 35 morti alla sepoltura di Qassem Soleimani. Gli islamici giurano vendetta: "13 scenari da incubo"

È stata rinviata la sepoltura di Qassem Soleimani, il generale ucciso venerdì 3 gennaio in un raid aereo americano vicino all'aeroporto di Baghdad. Come riportato dalla televisione iraniana, milioni di persone erano presenti alla cerimonia di sepoltura, che è stata però interrotta a causa dei 35 morti e 48 feriti nella calca che si è verificata a Kerman.

Una situazione paradossale, che non deve però far distogliere l'attenzione dai piani di vendetta dell'Iran, che parla di tredici scenari: "Gli americani devono sapere che anche se si realizzasse lo scenario più debole sarebbe comunque un incubo per loro", le parole di Ali Shamkhani, capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell'Iran. "Al momento - ha aggiunto - non possiamo fornire ulteriori informazioni, ma giuriamo agli iraniani che la vendetta non comprende una sola operazione. La Repubblica Islamica aprirà agli americani le porte dell'inferno - ha concluso Ali Shamkhani - hanno ucciso un eroe nazionale e non possiamo rimanere indifferenti".

Nel video una marea umana ai funerali di Soleimani in Iran. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev