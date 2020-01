Soleimani, la figlia ai funerali minaccia: "Pazzo Donald Trump, arriveranno giorni bui per gli Usa e Israele"

La figlia di Qassem Soleimani giura vendetta per la morte del padre e avverte gli Stati Uniti e Israele che ci saranno per loro "giorni bui". Nel corso della cerimonia funebre a Teheran, alla quale ha partecipato anche il leader supremo Khamenei, Zeinab Soleimani si è rivolta direttamente al presidente Usa. "Pazzo Trump, non credere che sia tutto finito col martirio di mio padre», ha detto la donna, lanciando il suo monito.

Sottolineando la necessità di una vendetta immediata verso gli Stati Uniti, ha definito Trump, come fece una volta il padre, un "giocatore d'azzardo". "Hai fatto un errore storico - ha aggiunto - non potrai seminare discordia tra Iran e Iraq". E il presidente americano ha subito ribattuto: "La nostra risposta sarà spropositata".