Greta Thunberg, scena imbarazzante in diretta sulla Bbc: "Come si chiama?", "Sharon"

C'è chi nel mondo, nel 2019, non conosce Greta Thunberg. Incredibile, ma vero. La protagonista di tanta crassa ignoranza è Amanda Henderson, giovane attrice protagonista del game show della Bbc Celebrity Mastermind. Alla domanda sul "nome di una attivista per l'ambiente" la Henderson sgrana gli occhi e scuote il capo, incredula. Poi il colpo di genio: pur di non fare scena muta, prova il colpaccio sperando che la fortuna la assista e butta lì un già mitologico "Sharon".











Su Twitter si scatena il delirio, con il profilo della vera 17enne eco-attivista svedese opportunamente modificato da Greta a Sharon. Lo screenshot satirico ha fatto ovviamente il giro della Rete.