Si chiude un anno di scandali per il Regno britannico con il consueto discorso della regina Elisabetta II. Alla stampa inglese, però, non è passato inosservato un dettaglio che spunta sulla scrivania della 93enne monarca. Qui si possono notare diverse fotografie incorniciate e rappresentanti tutta la sua famiglia. Tutta tranne qualche membro un po' "scomodo".

Tra i soggetti presenti, Carlo e Camilla, in prima fila, in secondo piano la fotografia del principe Filippo, la cartolina di Natale di William e Kate e l'immagine del padre, Giorgio VI. Grandi assenti invece i duchi di Sussex, Harry e Meghan, e, naturalmente, Andrea. I primi "contro le regole fin dal principio", visto e considerato che la neo sposina è un'ex attrice poco incline ai dettami dei palazzi e Andrea, il figlio minore, quest'anno è finito in uno scandalo sessuale legato a quello di Epstein. Insomma, meglio tentare in tutti modi di cancellare quanto accaduto.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev