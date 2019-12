Nuova Zelanda, erutta il vulcano Whakaari: strage di turisti, cinque morti e molti dispersi. Le immagini choc

Cinque persone sono rimaste uccise e diverse persone risultano disperse, dopo che il vulcano Whakaari è eruttato sulla White Island, una piccola isola della Nuova Zelanda popolare tra i turisti. "Sull'isola è ancora presente un numero di dispersi e feriti che non è ancora stato preso in considerazione", dichiara il vice commissario della polizia neozelandese John Tims che sottolinea che "in questa fase, è troppo pericoloso per la polizia e i servizi di soccorso andare sull'isola". Il primo ministro Jacinda Ardern conferma che alcuni dei turisti rimasti coinvolti nel disastro erano stranieri. "Sappiamo - dichiara - che al momento c'erano numerosi turisti sull'isola o intorno all'isola, sia neozelandesi che visitatori dall'estero".