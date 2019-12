Commissione Ue, Gentiloni e i socialisti cantano "Bella ciao". Le sardine a Bruxelles, "la fine dell'Europa"

"Vedi alla voce: fine dell'Europa". Su Twitter molti commentano scandalizzati il video, presto diventato virale, dei componenti socialisti della nuova Commissione Ue di Ursula Von Der Leyen (con il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, italiano) schierati a cantare Bella Ciao, l'inno dei partigiani italiani che negli ultimi mesi spopola in molte piazze internazionali come simbolo della resistenza agli "oppressori al governo" di ogni colore e natura.





Per la verità, in Italia, le sardine usano la canzone della Liberazione per protestare contro chi è all'opposizione, Matteo Salvini, in uno strano cortocircuito politico-logico. Dettagli, anche perché in fondo il vero controsenso è proprio questo: che siano i governanti dell'Ue, considerati da molti europei (non solo sovranisti) alla stregua di tecno-dittatori e tiranni della burocrazia, a invocare i "morti per la libertà". Che le sardine siano sbarcate anche a Bruxelles?