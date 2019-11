Terremoto in Albania, magnitudo 6.4. Morti e feriti, scossa avvertita anche in Italia

Devastante terremoto in Albania, di magnitudo 6.4 sulla scala Richter: il bilancio provvisorio è di 6 morti e 300 feriti, come riferito dal Ministero della Difesa di Tirana, e la scossa è stata avvertita chiaramente nella notte anche in Italia, dalla Puglia fino a Napoli. "Molte persone sono ancora disperse, con molti edifici crollati - ha scritto su twitter il portavoce del governo di Tirana, Endri Fuga -. Oltre 300 persone hanno ricevuto cure mediche negli ospedali di Tirana e Durazzo. Oggi scuole chiuse, team di emergenza pienamente operativi". La comunità internazionale, ha spiegato il premier Edi Rama, si è mobilitata: "Tutti gli amici dell'Albania si stanno rapidamente attivando". Tra i Paesi che stanno mandando aiuti e quelli che hanno dato disponibilità a inviarli, Rama cita l'Italia, la Grecia, la Francia e la Turchia, ma anche l'Ue e gli Usa.