Aba Bakr-al Baghdadi, il video del raid in Siria dove sarebbe morto il Califfo dell'Isis

Morto il Califfo del terrore, la notizia è sostanzialmente certa anche se l'annuncio ufficiale non è ancora stato dato. E in attesa della conferenza stampa di Donald Trump, ecco spuntare un video diffuso dagli attivisti siriani che mostrerebbe il raid americano in cui è morto Abu Bakr-al Baghdadi, il leader dell'Isis. Il raid è avvenuto nel nord-ovest della Siria. Fonti del Pentagono hanno reso noto che il terrorista islamico, "dopo uno scontro a fuoco con i soldati Usa, si sarebbe ucciso azionando il detonatore di un giubbotto televisivo". La conferma finale della sua morte dovrebbe arrivare dai test del dna e biometrici in corso sul suo cadavere.