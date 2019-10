Un altro weekend di protesta in Catalogna, dove il popolo in piazza chiede l'indipendenza. In strada 350mila persona. Ancora violentissimi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Queste immagini sono state girate a Barcellona, tra barricate, incendi, brutali cariche degli agenti, nella giornata di sabato 26 ottobre.