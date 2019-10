Barcellona in fiamma, 44 feriti nelle proteste in piazza. Salta il clàsico col Real

Barcellona in fiamme, Spagna in caos. Mezzo milione di persone è sceso in piazza nella capitale della Catalogna per protestare contro la condanna al carcere dei nove leader separatisti. Tensione alle stelle, cariche della polizia e arresti, con almeno 44 feriti negli scontri. Per precauzione è stata rinviata anche la partita di Liga tra Barcellona e Real Madrid, catalizzatore di odio non solo sportivo. Le riprese sono dell'onorevole Erasmo Palazzotto di Sinistra italiana.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev