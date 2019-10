Donald Trump, frasi confuse: le smorfie della traduttrice di Sergio Mattarella

Un video super-cult. Siamo alla Casa Bianca, dove si sono incontrati Sergio Mattarella e Donald Trump, nello Studio Ovale per la precisione. Al centro del discorso l'emergenza in Siria e soprattutto i dazi introdotti dagli Stati Uniti contro l'Unione Europea. E alle spalle del presidente americano ecco la biondissima traduttrice italiana, impegnata a tradurre per il presidente della Repubblica quanto detto da Trump. E fate molta attenzione alle facce, alle smorfie della signora, mentre ascolta quanto afferma il presidente Usa sui server della Fbi. Già, Trump dice cose piuttosto assurde e contorte. E la traduttrice mostra in modo inequivocabile tutto il suo stupore.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev