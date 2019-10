Agorà, l'attivista curda Ezel Qertel: "Grazie a Erdogan il terrorismo islamico tornerà a colpirvi"

L'offensiva della Turchia in Siria contro i curdi è al centro del dibattito ad Agorà, in onda su Rai 3. Ospite in studio ecco Ezel Qertel, scrittrice e attivista curda, la quale facendo il punto della situazione e tratteggiando il futuro scenario avverte: l'Europa sta per tornare nel mirino del terrorismo islamico. "I curdi sono avanguardia dell'umanità, hanno sconfitto l'Isis - premette -. Ecco perché Erdogan si permette di minacciare di mandare immigrati in Europa. Non si tratta solo di 3 milioni di immigrati - rimarca la Qertel -: Erdogan dice che manderà anche terroristi in Europa, manderà degli attentati. L'Europa non può prescindere dai diritti su cui è stata fondata, dai diritti umani: perché l'Europa sta in silenzio?", conclude l'attivista curda.

Leggi anche: Il leghista Romeo attacca la Merkel per la crisi in Siria