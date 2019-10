Turchia, Giuseppe Conte: "Preoccupati per l'azione unilaterale in Siria"

"Esprimiamo preoccupazione per l'iniziativa unilaterale della Turchia". Il premier Giuseppe Conte incontra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ed esprime inquietudine per l'inizio delle operazioni militari del governo di Ankara nel nord-est della Siria, contro i curdi. "La Turchia teme per la propria sicurezza - è il cauto giudizio di Stoltenberg -, la sua azione sia misurata e proporzionata".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev