Lampedusa, un minuto di silenzio a Bruxelles. Sassoli: "Vorrei non dover più parlare di morti in mare"

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha voluto aprire la mini plenaria dell'Eurocamera a Bruxelles con un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa dell'ex presidente francese Jacques Chirac, le vittime del naufragio di Lampedusa e per la sparatoria avvenuta ad Halle, nell'est della Germania. "Vorrei non dover più parlare di morti in mare", ha spiegato l'esponente Pd.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev