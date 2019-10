Carola Rackete attacca l'Italia all'Europarlamento: "Come avete potuto approvare quella legge?"

Italia sfregiata ancora. Da Carola Rackete e dall'Europarlamento, che le ha tributato una standing ovation, scordando il fatto che abbia violato le leggi di uno stato membro e che abbia messo a rischio la vita dei nostri finanzieri. Ma, come detto, è anche lei, ancora una volta, a sfregiare il Belpaese. Per esempio quando si erge a custode del diritto internazionale ed afferma: "Credo che sia stato delineato che le operazioni di ricerca e soccorso rientrano nel diritto internazionale. Non so come l’Italia abbia approvato una legge che non rispetta il diritto internazionale e del mare - ha pontificato -. Abbiamo visto come, dopo il mio arresto, il giudice di Agrigento abbia stabilito che ho seguito il dovere di soccorrere e che tutto quello che è successo era nel pieno rispetto della legge", ha rimarcato Carola Rackete.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev