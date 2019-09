Donald Trump, Nancy Pelosi chiede ufficialmente l'impeachment: ma serve l'aiuto dei repubblicani

"Il presidente deve rispondere delle sue azioni. Nessuno è al di sopra della legge". Così Nancy Pelosi ha annunciato l’avvio di una formale inchiesta di impeachment a carico di Donald Trump. Ora, insomma, è ufficiale: vogliono farlo fuori, a ogni costo. "Questa è una violazione delle sue responsabilità costituzionali", ha aggiunto riferendosi all’azione del presidente che avrebbe fatto pressioni sul presidente ucraino per avviare un’inchiesta a carico di Joe Biden, suo possibile avversario nelle elezioni del 2020.

La Pelosi ha spiegato di aver dato "indicazioni ai nostri sei comitati congressuali di continuare le loro inchieste sotto l’ombrello" dell’inchiesta di impeachment. Ricordando che gli Stati Uniti "sono un repubblica ed è nostra responsabilità mantenerli tali", la leader dem ha detto che questo sistema si basa sull’equilibro tra i tre poteri, e che quindi il Congresso è tenuto ad intervenire di fronte a quello che ha definito "un tradimento del giuramento" da presidente fatto da Trump.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev), Nancy Pelosi chiede l'impeachment

La strada che porta all'impeachment, comunque, è molto lunga. E, soprattutto, ad oggi ai democratici mancano circa 50 voti, per la precisione 57. Al momento in 160 hanno dato il loro appoggio, nelle ultime ore si è aggiunto un ex repubblicano passato tra gli indipendenti, portando il numero ufficiale a 161. Ma il dato è in continua crescita. Secondo il New York Times ufficialmente a favore dell’impeachment sarebbero 179, 73 quelli o contrari o indecisi, mentre altri 183 non hanno risposto alla domanda. In teoria la Casa Bianca ha ancora una carta da giocare, per fermare il procedimento: lasciare che venga desecretato il rapporto stilato dal testimone e consegnarlo al Congresso. Ma a Pelosi, che glielo aveva chiesto in mattinata, Trump avrebbe opposto un rifiuto.