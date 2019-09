Greta Thunberg, l'urlo spaventa l'Occidente. In lacrime all'Onu: "Come avete osato?"

L'urlo di Greta Thunberg spaventa l'Occidente. Ospite d'onore all'Onu, la 16enne svedese attivista contro l'inquinamento e i cambiamenti climatici è arrivata fino alle lacrime per accusare i potenti riuniti ad ascoltare a New York, nella sede delle Nazioni unite: "Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, parlate di economia, soldi e progresso e gli ecosistemi stanno collassando. Come osate?". A Omnibus, su La7, ecco il video del suo intervento al Palazzo di Vetro.