Un video di Greta Thunberg ha fatto in fretta il giro del mondo. Non è solo quello della 16enne attivista svedese in lacrime, durissima contro i potenti del mondo all'Onu, accusati di "aver rubato la mia infanzia con parole vuote", un "come avete osato?" che ha risuonato nell'aula del Palazzo di Vetro di New York.





Le telecamere di Euronews hanno intercettato la eco-paladina nel momento esatto in cui il presidente americano Donald Trump ha fatto la sua comparsa a sorpresa (e per soli 15 minuti). La sua faccia è dapprima stranita e sorpresa, quasi emozionata. Poi, in perfetto favore di ripresa, il suo sguardo si fa truce, minaccioso, durissimo. Molti hanno sospettato che la sua occhiataccia di sfida al "nemico" Trump (che non la vede e non la considera minimamente) sia stata "impostata" per diventare virale sui social. Di fatto, un auto-spot. Trump, dal canto suo, ha scelto Twitter per rispondere (a modo suo) a Greta: "Sembra una ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso. Così bella da vedere!".