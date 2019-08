Cairo, almeno 19 persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite a causa di quello che le autorità per ora definiscono un incidente. Un'auto avrebbe percorso una strada contromano andandosi a schiantare contro altre vetture per poi esplodere. Il ministero dell'Interno ha ordinato lo stato di allerta "per gestire la situazione e assicurare la migliore assistenza possibile alle persone coinvolte". L'automobile che ha causato l'esplosione - ha riferito il portavoce del ministero della Salute Khaled Megahed - viaggiava contromano ad alta velocità sulla Corniche al Maadi e ha travolto diversi veicoli innescando l'esplosione che ha a sua volta ha scatenato l'incendio.

Sul posto sono state inviate immediatamente 42 ambulanze per trasportare i feriti all'ospedale Nasser. Il ministro della Salute Hala Zayed ha visitato i feriti per accertarsi delle loro condizioni. Intanto un'unità di crisi è stata istituita per gestire ogni possibile sviluppo della tragedia".