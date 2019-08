Poche ore dopo la strage al supermercato Walmart ad El Paso, in Texas, una seconda sparatoria in Ohio, negli Stati Uniti. L'attacco è avvenuto a Dayton, nelle strade della movida: almeno sette i morti, un numero imprecisato di feriti. Il killer ha compiuto la mattanza sulla East 5th Street, nel distretto dell'Oregon, quartiere di pub, ristoranti e discoteche. L'assalitore sarebbe stato ucciso, mentre un secondo - un bianco che imbracciava un fucile - è scappato a bordo di un fuoristrada, investendo un pedone. Ancora sangue, dunque, negli Stati Uniti, dove nel giro di poche ore sono morte circa 29 persone coinvolte in attacchi con arma da fuoco.