Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, tedesco e quello francese. In questa occasione a Berlino e da Parigi è stato richiesto di far approvare un documento a proposito degli sbarchi che, già durante la cena informale di mercoledì 17 luglio, aveva incassato la netta contrarietà di altri Paesi.

Temendo di doversi sobbarcare tutto il peso degli arrivi, Italia e Malta non ci stanno. Così Salvini ha invitato Francia, Germania e Malta ad un nuovo vertice a settembre per discutere ancora una volta delle regole sull'immigrazione, "perché un conto sono gli arrivi da zone di guerra, un altro da Tunisia o Albania". Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer non si è smentito e, prima di entrare in riunione, presso la Finlandia Hall, si è avvicinato all'italiano, scherzando sulle accuse del leghista allo strapotere di Parigi e Berlino: "Matteo - ha domandato ironico -, stai già twittando per dire che siamo cattivi con voi?". Immediata la replica: "Ma no, sto facendo gli auguri a mio figlio Federico per l'onomastico". Nonostante il perbenismo francese e tedesco, ricordiamo che Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno negato lo sbarco a Carola Rackete. Non è stata però la prima, né l'ultima volta.