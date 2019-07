È morto Vincent Lambert, simbolo del fine vita in Francia: era in stato vegetativo dal 2008

È morto Vincent Lambert, 42enne paziente tetraplegico in stato vegetativo da 11 anni, simbolo del fine vita in Francia. Lo ha annunciato la famiglia a France Presse. "Vincent è deceduto alle 8.24 del mattino" nell'ospedale di Reims, dove era ricoverato dal 2008 in seguito a un incidente d'auto, ha precisato il nipote Francois. Le cure erano state sospese mercoledì scorso dopo l'ultima decisione del tribunale. Il caso ha scosso parecchio la Francia, con la famiglia divisa sulle sorti dell'ex infermiere: i genitori da anni cercavano di tenerlo in vita contro il parere dei medici e le sentenze dei tribunali, mentre la moglie, e alcuni fratelli, chiedevano di interrompere l'accanimento terapeutico.