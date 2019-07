Un nuovo episodio di tremore, il terzo nel giro di pochi giorni, per Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha cominciato visibilmente a tremare in occasione della cerimonia con gli onori militari a Berlino per il premier finlandese Antti Rinne, nuovo presidente di turno della dell'Unione Europea. Sulle cause del malore continua a restare un mistero fitto. Un mistero che, ora, forse non è più essere accettato: quali sono le cause del malessere della cancelliera, una delle donne più potenti d'Europa? Domanda sulla quale il mondo si interroga e che, probabilmente, necessita di una risposta.

Il primo episodio risale al 18 giugno: la cancelliera riceveva il nuovo presidente ucraino Wolodymyr Zelensky a Berlino e il tremore l’aveva colta durante la cerimonia degli inni nazionali. Successivamente la stessa Merkel aveva spiegato in conferenza stampa di essere stata vittima di una crisi di disidratazione, risolta dopo aver bevuto tre bicchieri di acqua. Il 26 giugno la nuova crisi, poche ore prima della partenza per il G20 di Osaka, nel corso - anche questa volta - di una cerimonia ufficiale, in presenza del capo dello stato Frank-Walter Steinmeier allo Schloss Bellevue. Sono seguite parole rassicuranti del portavoce di Merkel, Steffen Seibert, e le immagini che la ritraevano poco dopo l’accaduto, al Bundestag, dove Merkel ha assistito al giuramento del nuovo ministro della Giustizia del governo federale.

In realtà non sono state queste le prime crisi avute dalla Merkel in pubblico: la cancelliera ha avuto altri due episodi, nel 2014 e nel 2017. Nel primo caso fu costretta ad interrompere un’intervista televisiva per un calo di pressione. Si riprese dopo aver mangiato e bevuto qualcosa. Una crisi di tremore la colse invece nel 2017 mentre si trovava in visita di stato a Città del Messico. Anche in quel caso, la sua reazione fu attribuita a disidratazione legata al clima torrido e particolarmente umido.