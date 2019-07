La nona legislatura europea ha ufficialmente debuttato al Parlamento europeo: nell'emiciclo di Strasburgo sono risuonate le note dell'Inno alla gioia di Beethoven, inno dell'Unione. Durante l'esecuzione, un gruppo di eurodeputati euroscettici, in particolare quelli inglesi del Brexit Party, hanno girato le spalle all'aula, costringendo il presidente uscente Antonio Tajani a richiamarli all'ordine, chiedendo a tutti i 748 di alzarsi in piedi. La sessione plenaria inaugurale è durata meno di mezz'ora, durante la quale si sono nominati gli scrutatori per l'elezione del nuovo presidente, in programma per domani. Le candidature possono essere presentate entro le 22 di oggi da un gruppo politico o da 38 eurodeputati, ha ricordato Tajani.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev