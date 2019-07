Sei bella, ricca e famosa ma non ti basta. Fai di tutto per apparire pure intelligente. Parliamo di Ivanka Trump. Fa un po' ridere e un po' tristezza il video diffuso da un giornalista della Bbc (che lo ha preso dal profilo dell'Eliseo, che piuttosto perfidamente lo ha condiviso) in cui la figlia di Donald Trump, vestita tra la "Barbie fior di pesco" e Reese Witherspoon nel film La Rivincita delle bionde, cerca disperatamente di inserirsi in un discorso tra i potenti della Terra, ma invano.

Le reazioni dei presenti sono tra l'indifferenza (quando va bene) al fastidio. Come nel caso di Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internazionale, che si gira in direzione di Ivanka con lo sguardo infastidito come se un moscone le si fosse avvicinato all'orecchio. Idem, più o meno, Theresa May e Emmanuel Macron, che l'hanno beatamente ignorata.

Il video è diventato virale dopo che lo ha condiviso da Parham Ghobadi‏, giornalista della Bbc e della Reuters di origini persiane.