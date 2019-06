Una nuova, impressionante, crisi per Angela Merkel. La cancelliera torna a tremare in pubblico, in modo evidente e preoccupante. Otto giorni dopo il malore che la ha colta mentre si trovava al fianco del presidente ucraino, Volodimir Zelenski, la Merkel ha avuto una nuova crisi nel corso di una cerimonia a Berlino. Evento al chiuso, a palazzo Belleuve: si trovava al fianco del presidente Frank-Walter Steinmeier, per la cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia, Christine Lambrecht (l’uscente Katarina Barley è stata eletta al Parlamento europeo). Evidenti e incontrollabili i tremori. Alla Merkel è stato offerto un bicchiere d'acqua, che ha rifiutato. Circa 30 minuti dopo, quando è entrata in Parlamento, sembrava stare meglio. In occasione del primo episodio, la spiegazione ufficiale fu quella del "disidratazione". Spiegazione che non aveva convinto granché. E dopo quanto accaduto oggi, giovedì 27 giugno, il mistero si infittisce e si fa sempre più spaventoso: cos'ha, davvero Angela Merkel?