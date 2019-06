Matteo Salvini in Usa: "L'Italia è l'interlocutore più credibile di tutta Europa"

Matteo Salvini è in America per incontrare il Segretario di Stato Mike Pompeo e il vicepresidente americano Mike Pence: "L'Italia è il più grande Paese europeo con cui gli Stati Uniti possono e vogliono dialogare. Un canale di estremo interesse per entrambi". Il vicepremier ha poi detto di condividere "le preoccupazioni dell'amministrazione americana sia nei confronti della Cina che nei confronti dell'Iran".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev