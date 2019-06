Israele, Donald Trump: "Non siamo contenti di nuove elezioni"

"Stiamo facendo del nostro meglio per aiutare il Medio Oriente ad avere un piano di pace. Penso che abbiamo buone possibilità ma vediamo cosa succede. Nel frattempo in Israele c'è confusione per le elezioni. Questo è successo di punto in bianco tre giorni fa. C'è una gran confusione. Bibi è stato eletto e ora all'improvviso devono ricominciare il processo a Settembre. E' ridicolo, noi non siamo contenti di tutto ciò. Ma se riusciamo a creare un piano di pace per il Medio Oriente sarebbe bene." Queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrando la stampa in partenza per Londra.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev