Mes, il ministro Gualtieri smentisce Conte: "Il governo lo approverà, testo non modificabile dal Parlamento"

Dalla Commissione Finanze del Senato, Roberto Gualtieri svela la verità sul Mes e inguaia in maniera clamorosa Giuseppe Conte e il governo. Il ministro Pd dell'Economia, con incredibile candore, illustra la bozza di riforma del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto Fondo Salva-Stati: il testo verrà approvato dal governo italiano a febbraio e sarà sostanzialmente "inemendabile" dal Parlamento di Roma, che potrà solo votare sì al pacchetto completo oppure (caso improbabile, viste le premesse di oggi) respingerlo assumendosene però la responsabilità anche a livello europeo. E si sa quanto pesi questo fattore.





Anche perché a giudicare da quanto detto da Gualtieri, il governo farà di tutto per blindarlo e per non cadere su questo tema. Lo stesso Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi aveva assicurato come l'M5s non accetterà sacrifici per gli italiani, ha spiegato molto imbarazzato che si troverà la quadra tra Conte e Gualtieri. È proprio il premier a uscire da questa storia con le ossa rotte, visto che incalzato da Lega e FdI fino a pochi giorni fa giurava come non ci fosse alcun trattato già firmato dall'Italia. Tecnicamente può anche essere vero. Politicamente, è falso. A giudicare dalle sicurezze di Gualtieri davanti ai senatori, Conte ha dato la sua parola ai vertici europei, e forse lo ha fatto proprio dallo scorso giugno, quando si è intavolata la trattativa-non trattativa.



Davanti alla Commissione, Gualtieri ha respinto i sospetti che la riforma del trattato possa introdurre un criterio di sostenibilità del debito per la concessione dei fondi: "Chi dice o chi scrive che con la riforma del Mes si introduce una ristrutturazione automatica del debito dice una cosa falsa". Insomma, la riforma del Mes "non cambia nulla di sostanziale". Ma l'Italia verserà a un fondo a cui quasi sicuramente non ricorrerà mai 125,40 miliardi di euro, non pochi.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev