Senza l'approvazione del Mes, salta anche il salva-banche. Il commissario Ue uscente all'Economia Pierre Moscovici, intervistato dal Corriere della Sera, lancia un messaggio a Giuseppe Conte e al governo italiano, che sulla spinta del M5s (incalzato dalla campagna di Lega e FdI) sembra dubbioso sul via libera al fondo salva-Stati. A giugno, ricorda Moscovici, "ci fu un accordo per consolidare l'unione bancaria con il cosiddetto backstop, la rete di sicurezza del fondo di risoluzione delle banche", la quale "serve se un Paese non riesce a far fronte da solo a una crisi dei suoi istituti, e fa parte del Mes".













Quindi o a dicembre si vota l'intero pacchetto o salta tutto. "Noi alla Commissione abbiamo proposto anche di integrare il Mes nelle istituzioni comunitarie", ha spiegato Moscovici, una scelta che si rifletterebbe anche sull'Italia, sul suo bilancio con il deficit strutturale che è in continuo aumento.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, il "consiglio" di Moscovici all'Italia dello scorso 7 novembre