Il consiglio dei ministri ha approvato l'assestamento di Bilancio per evitare la procedura per deficit eccessivo. Il governo ha anche varato un decreto legge per congelare i risparmi di reddito di cittadinanza e quota 100. Il decreto risolve il nodo della contabilizzazione dei risparmi che sono emersi da un afflusso di richieste inferiore al previsto del reddito di cittadinanza e di quota 100: le risorse emerse a metà anno non potevano essere inserite nell'assestamento di bilancio perché era necessario attendere il consuntivo di fine anno.

Il governo aveva tuttavia la necessità di contabilizzare subito queste maggiori risorse emerse per far fronte alla minaccia di procedura da parte della Commissione europea. Così i fondi sono già stati congelati fino a all'autunno, in attesa di concludere il monitoraggio sulle due misure, e a garanzia dell'operazione sarebbe stata introdotta una sorta di "clausola di salvaguardia" che assicurerebbe il buon fine dell'operazione con eventuali altre compensazioni. L'operazione vale in tutto 1,5 miliardi e dovrebbe sbloccare il braccio di ferro con la Ue. Come conseguenza dei due provvedimenti deficit-Pil di quest'anno scende al 2,04 per cento dal 2,4 indicato nel Def (Documento di economia e finanza) dell'aprile scorso.