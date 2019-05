"Nell'ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male". Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, parlando degli 80 euro introdotti dall'ex premier Matteo Renzi, il quale, ha ricordato ha speso 10 miliardi poco prima delle precedenti elezioni europee.