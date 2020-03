Coronavirus, lo strazio dei ristoratori: "Non superiamo i 100 euro di incassi, dobbiamo pagare i dipendenti"

Coronavirus, la rabbia dei ristoratori Milanesi: "Non superiamo i 100 euro di incasso"

“Non si sono resi conto delle conseguenze economiche, abbiamo dei dipendenti da pagare e’ una settimana che non superiamo i cento euro di incasso ”. Emerge la preoccupazione per uno dei settori più importanti dell’economia Lombarda, quella dei ristoratori che sono sempre piu’ preoccupati

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev