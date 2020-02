Morgan, l'imitazione di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa: "Tu sei un mezzo pirla, senza chiappe e panza"

La lite Morgan-Bugo accende anche l'immaginazione di Luciana Littizzetto. La comica, in collegamento a Che Tempo Che Fa, diletta i telespettatori del programma di Fabio Fazio con un'imitazione di Marco Castoldi. Vestita tale e quale, solo in sedia a rotelle per un piccolo incidente, la Littizzetto si cimenta anche con una canzone che riprende quella tanto contestata del Festival di Sanremo.

Le parti più rilevanti, ovviamente, quelle che rimarcano la discussione tra i due artisti: "La tua pedanteria, la tua lagnanza, sei senza chiappe e anche un po' di panza". E ancora: "Ringrazia il cielo che sono in collegamento, se no ti pianto due piedi anche se uno è sgarrupato. Lo dico così che puoi capirla: io son Morgana e tu sei un mezzo pirla".