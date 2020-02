"In Italia violare la legge conviene". Maurizio Crozza si trasforma in Piercamillo Davigo

Un’altra nuova maschera, la quinta in due settimane, per Maurizio Crozza che prima che riparta la nuova stagione di “Fratelli di Crozza” – da venerdì 28 febbraio sul Nove – ha messo a punto il personaggio del magistrato Piercamillo Davigo che, oramai arreso al sistema, consiglia i metodi più strambi per evitare la legge al grido di “Violare la legge conviene!”.