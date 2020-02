Ue, Salvini: "Non stiamo lavorando per uscire da Europa o da euro"

Il senatore della Lega Matteo Salvini risponde alle domande dei giornalisti della stampa estera presso via dell’Umiltà a Roma. “Ora tutti criticano UE, noi coerenti” così è intervenuto sull’Unione Europea.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev