Scontro tra tifoserie in Basilicata, un uomo muore investito: la prima ricostruzione

Quella del 19 gennaio doveva essere una normale domenica di sport, invece si è trasformata in un evento tragico. Un 30enne tifoso del Melfi ha investito un sostenitore della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, l'operaio di 39 anni deceduto a Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza. Il 30enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre altri 24 tifosi sono stati posti ai domiciliari. Alla base dell'episodio ci sarebbe la rivalità fra le due tifoserie, che pare non dovessero incrociarsi dato che per loro erano previsti due percorsi diversi: si teme che sia stato ordito un agguato, indagano le Forze dell'Ordine.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev