Libia, Giuseppe Conte alla conferenza internazionale di Berlino: "Lavoriamo per il cessate il fuoco"

Giuseppe Conte ha partecipato alla conferenza internazionale di Berlino sulla Libia. Non solo l'incontro con il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, il premier italiano ha avuto colloqui anche con Mike Pompeo, con il collega del Regno Unito, Boris Johnson, e con i presidenti di Russia (Vladimir Putin), Turchia (Recep Erdogan) ed Egitto (Abdel Fattah Al-Sisi). "Lavoriamo per un efficace cessate il fuoco - scrive Conte su Twitter - e per alimentare un processo politico in modo da rilanciare le funzioni del Consiglio presidenziale libico e del governo libico per una stagione di riforme che riguardino il piano politico-istituzionale, economico, di sicurezza".

Nel video del 19 gennaio Conte a Berlino incontra il Segretario Generale dell'Onu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev