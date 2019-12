Bonafede esulta dopo il vertice a Palazzo Chigi sulla Giustizia: "Orgoglioso del lavoro sulla prescrizione"

Alfonso Bonafede commenta la riforma della Giustizia: "Orgoglioso che il 1 gennaio entri in vigore riforma prescrizione. Di fronte alle divergenze che ci sono sulla riforma delle Prescrizione, l'accordo che siamo dati è che la legge entra in vigore dal 1° gennaio, mentre il 7 gennaio ci incontreremo per lavorare sulla riduzione dei tempi del processo" ha detto il ministro al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev