"Non è normale che sia normale”, la campagna di sensibilizzazione della Carfagna è già diventata una canzone

“Non è normale che sia normale”, la campagna di sensibilizzazione sui social lanciata nel 2018 dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, nel 2019 diventa una canzone rap realizzata dagli studenti dell’istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara. Per questo 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Mara Carfagna ha voluto presentare la canzone e dare vita ad una raccolta fondi in favore degli orfani di femminicidio. “Non è normale che sia normale” è già in vendita su tutti gli store online e gli introiti saranno devoluti in beneficenza all’associazione Il Giardino segreto che avrà cura di far arrivare i soldi alle famiglie affidatarie.