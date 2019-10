Alessio Villarosa sulla cedolare secca: "Aumentata? Ma mi faccia il piacere, ascoltate la verità"

Manovra, Alessio Villarosa (M5s): "Cedolare secca sugli affitti aumentata dal Governo? ... ma mi faccia il piacere....Ascoltate la verità Dal 1 gennaio 2020 sarebbe aumentata al 15 % così com’è previsto dalla norma che l’ha ridotta nel 2012. Noi abbiamo stanziato oltre 100 milioni di euro l’anno per ridurla al 12,5% per sempre. Le chiacchiere stanno a zero".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev