Bocelli canta l'Inno di Mameli in Senato per raccogliere fondi per Camerino

Andrea Bocelli canta l'Inno di Mameli in Senato per 'La voce del cuore: musica per Camerino', ottavo appuntamento di 'Senato&Cultura'. /courtesy Senato tv



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev