Radio Italia Live, brividi sul palco: l'omaggio a Emma Marrone

Uno show suggestivo per una notte indimenticabile a Malta per il più grande evento live della musica italiana che per la prima volta è arrivato al largo del Mediterraneo. Per il Mediterranean Stars Festival, Radio Italia Live - Il Concerto e un carnet di big della musica nazionale e internazionale hanno riscaldato gli animi del pubblico entusiasta. Ieri sul palco con Marco Maccarini e Manola Moslehi si sono alternati Alessandra Amoroso, Mahmood, Elisa, The Travellers, i Boomdabash, Max Pezzali, Guè Pequeno, Gigi D’Alessio, Khaled, Francesco Gabbani, J-Ax, Ira Losco feat Michaela, Raf e Tozzi.