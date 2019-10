Sparatoria Trieste, Salvini annuncia la sua visita in città e aggiunge: "Chi viene arrestato va trattenuto"

"Lunedì mattina sarò a Trieste, in Questura, a rendere onore, per quel che può valere, al sacrificio di Matteo e Pierluigi, a incontrare i loro colleghi, il questore, una città sconvolta". Così Matteo Salvini, con una diretta Facebook, ha voluto annunciare la sua visita in Friuli Venezia Giulia, soffermandosi in special modo sulla sparatoria di Trieste, dove hanno perso la vita i due agenti della polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta a causa del raptus di follia del dominicano Alejandro Stephan Meran durante gli accertamenti in Questura per il furto di uno scooter.

Il leader della Lega ha voluto dire la sua sulla vicenda ai suoi elettori: "Se uno viene arrestato perché ha rubato, in questo caso era accusato di aver rubato un motorino malmenando una signora, ragazzi, lo si può e lo si deve trattenere, metterlo nelle condizioni di non andare a spasso. E se serve, con le manette".

Salvini ne ha approfittato anche per annunciare la sua presenza a Porcia (PN) domenica 6 ottobre per incontrare i suoi elettori, prima di mettersi in marcia per Trieste.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev