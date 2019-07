Il sottosegretario Durigon in visita al San Raffaele per la Piattaforma Biotech

Sono stati inaugurati mercoledì 17 luglio alle ore 11 in via di Val Cannuta i laboratori di ricerca sulle malattie neurodegenerative dell'IRCCS San Raffaele Pisana a Roma. Per il taglio del nastro è intervenuto il sottosegretario del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, Claudio Durigon, che ha partecipato anche alla presentazione del progetto Mise-Invitalia per la creazione della prima "Piattaforma Biotech" 4.0.



Dopo la visita ai laboratori Neuroscienze – IRCCS San Raffaele, il prof. Enrico Garaci, rettore dell’Università Telematica San Raffaele Roma, ha presentato la Piattaforma Biotech, con gli interventi di Durigon e la tavola rotonda moderata dal Direttore del Centro Ricerche San Raffaele, Massimo Fini, con Angelo Vescovi, direttore scientifico IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Stefano Di Rosa, direttore del parco scientifico e tecnologico Technoscience, ed Enzo Mollace, professore ordinario di farmacologia – Università Catanzaro.