Immigrazione, Matteo Salvini: "Con il ministro croato e sloveno lavoriamo per creare pattugliamento congiunto"

"Questa mattina ho telefonato al ministro dell'Interno croato e al ministro dell'Interno Sloveno e con il ministro dell'Interno Croato perché vogliamo porto e aeraporti aperti a uno scambio ricco di opportunità e non di problemi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa in Regione a Trieste.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev