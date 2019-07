Spuntano le immagini, davvero impressionanti, dell'esplosione dello Stromboli. Sembrava tutto tranquillo, il cielo terso, ma all'improvviso il vulcano erutta: la colonna di fumo è spaventosa, imponente. Le immagini sono state riprese a bordo di uno yacht a vela che si trovava in mare proprio in quei momenti (l'eruzione è avvenuta ieri, mercoledì 3 luglio; l'eruzione ha provocato una vittima e un ferito). Nel video si sentono le voci dei passeggeri, terrorizzati: "Oh my God", affermano in inglese. Dunque, in pochi secondi, la colonna di fumo invade il cielo e si espande all'orizzonte. Lo yacht a bordo del quale sono state girate le immagini è il Gioia Solaris One 44.