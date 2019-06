Libero ha riunito i suoi lettori durante l'evento dedicato alla sicurezza: presente anche Matteo Salvini

Matteo Salvini ha scelto l'evento dedicato alla sicurezza organizzato da Libero per parlare di politica e immigrazione. Incalzato dal direttore Vittorio Feltri, il ministro dell'Interno ha svelato il più grande dei misteri: perché non chiede le lezioni anticipate. "In questo momento è il migliore dei governi possibili. Dobbiamo fare la riforma fiscale con la flat tax, non per tutti ma per molti, la riforma della giustizia, la riforma della Pubblica amministrazione alla quale sta lavorando il ministro Giulia Bongiorno. Nelle forze dell'ordine andranno in pensione in 40mila nei prossimi 10 anni su un organico di 97 mila. Dunque dobbiamo lavorare al piano di assunzioni e non solo" ha replicato il vicepremier.