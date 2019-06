Giorgia Meloni sul voto a Cagliari: "Grande risultato per Fratelli D'Italia"

Giorgia Meloni, leader di Fratelli D'Italia commenta la vittoria del centrodestra in Sardegna: "Grande risultato per il centrodestra e FdI, si tratta di un segnale per la politica nazionale. Abbiamo raggiunto un risultato mai visto, il 12%". Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione di centrodestra e trascina la vittoria al primo turno di Paolo Truzzu, storico esponente di FdI.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev